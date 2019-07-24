台中市政府環保局24日在「清淨園區」舉辦「台中市應回收廢棄物回收處理業消防安全宣導說明會」，邀請相關業者、公會及各區清潔隊參加。講師以歷年來的資源回收場火災事件為例，教導現場人員實際操作滅火器，同時也提醒各資源回收場及處理廠，需依規設置消防設備，並定期舉行消防演練，避免火災發生。

環保局表示，回收處理業者在資源回收體系扮演著重要的一環，但資源回收場及處理廠易存放大量回收物，若發生火災將造成人力及財力損傷，甚至汙染周遭環境。

為避免火災發生，資源回收貯存場及處理廠需嚴禁煙火，同時依規設置消防安全設備，定期辦理消防演練，以提升員工防火意識及災難應變能力。環保局與消防局也將不定期巡查各回收場及處理廠，輔導廠區落實環境維護及消防規定。

環保局提醒，民眾進行資源回收時，須注意是否有遺留火種，如煙蒂、蚊香及線香等；若回收卡式瓦斯罐、定型液等高壓氣瓶罐，需擠壓噴口，確保無殘留瓦斯液體，再送回收場回收，避免引發火災。

(中時 )