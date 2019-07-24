▲林縣長由議員蕭志全陪同會勘水里鄉上安村郡坑國小後方農路，將讓碎石農路變混擬土路面。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今24日分別前往魚池鄉大雁、五城村及水里鄉頂崁、上安村等地會勘野溪、排水溝整治工程，郡坑國小建議縣府改善側門農路，林縣長在會勘後同意即行改善，讓學生上下學及家長接送有條安全的道路。

林縣長在魚池鄉由立委馬文君、魚池鄉長劉啟帆及前鄉長廖學輝等人陪同，分別前往大雁村龍福宮旁會勘野溪排水工程，同意施作擋土牆及兩邊的排水溝駁坎，以保障民眾的身家財產安全。接著前往五城村華龍巷勘查排水工程，因地主同意無償提供土地，縣府同意將排水溝延長施設，將水流排至下游的野溪中，免除大雨來時，土石淹沒農田，造成農產損失。

接著林縣長一行在縣議員蕭志全的陪同下，前往水里鄉上安村郡坑國小，該校總務處楊主任表示，該校大部分學生上下學都走側門的鄰宅道路及學校後方農路，因鄰宅道路常有狗隻出沒狂吠、追逐學童，險象環生。

且學校後方農路為碎石子路且雜草叢生，下雨後泥濘不堪，希望縣府能協助改善；縣長當場允諾，將會即行改善，讓碎石農路變混擬土路面，並加設排水溝渠，以利排水。

另頂崁村第三示範公墓的邊坡，雖然已設有箱籠擋土牆及重力式擋土牆，但因出現裂縫，造成民眾恐慌，縣長會勘後表示，將會請農業處研議補強，以免造成坍塌。

(中時 )