台北市長柯文哲未鬆口參選2020大選，但今年國內外參訪不斷，周末幾乎都在外縣市趴趴走，挨批無心市政，柯以「每天早上7點半準時上班」反擊，不過北市最新官方民調顯示，柯個人施政表現半年內驟降8％，藍綠議員狠酸，有沒有用心，市民都看在眼裡！

研考會主委、柯核心幕僚余家哲分析，這是市長個人與施政團隊滿意度，首次呈現脫鉤情況，非常罕見，究其原因，香港反送中事件、國民兩黨初選等外部事件，可能是影響主因。

對此，北市議員簡舒培表示，柯市府牽拖滿意度下滑是反送中所造成，但其他縣市也面臨同樣狀況，為何別人就可以維持在高點？柯若有自己說的那麼認真， 為何不少市場改建案延宕，大巨蛋到現在都還未解決？有沒有心，市民都看在眼裡。

簡舒培說，過去是局處長表現跟不上市長，現在是市府團隊十分用心，卻被柯市長一顆「老鼠屎」拖累，胡亂開炮，還常常罵到自己，當然會讓市民不滿。

議員游淑慧則說，兩者滿意度脫鉤很正常，但通常都是市長滿意度會高於施政團隊滿意度，但這次柯個人滿意度竟低於施政團隊，確實罕見，市長是市政府的代言人，但柯連任以來，常到處趴趴走，市民慢慢知道柯只是想選總統，北市就算沒有柯當市長也沒差。

(中時 )