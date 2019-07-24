最高檢察署在7月9日成立「查察賄選及暴力督導小組」，全台各地檢署同步成立執行小組，已經有受理案件的績效，檢察總長江惠民指出，目前第15任正副總統選舉案件已受理5件、涉案6人，其中賄選2件、2人，其他案件3件4人，第10屆立法委員選舉共受理14件、14人，賄選11件、11人，其他3件、3人。

江惠民表示，最高檢將於8月19日召開「檢警調廉高層首長選舉查察座談會」，會中除了法務部將針對109年選舉查察賄選工作進行專題報告外，並邀辦理107年方公職人員選舉查察工作績效卓的嘉義地檢署分享如何從九合一選舉查賄作為看109年選舉，此外，內政部警政署、法務部調查局、廉政署等，也將分別就「假訊息及暴力事件之偵防」、「防制境外勢力、外來資金介入選舉」及「行政中立、情資提供及反賄選作為」等進行專案報告，上下一心端正選風以阻絕賄選念頭與可能。

(中時 )