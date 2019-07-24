中天綜藝節目《叫我神隊友》近日找來星座專家安格斯老師分析「最容易劈腿的星座」，近期剛好有不少明星傳出外遇劈腿消息，沒想到剛傳出二度過從甚密的螢幕情侶王瞳與馬俊麟，竟然都上榜。
星座專家安格斯分析最容易劈腿的第三名是獅子座，他表示獅子座就像亮眼的「星拱月」，在任何公關交際場合出現，打扮的都相當出眾，所以莫名的桃花都相當多，老師也提醒少帶獅子座的另一半去公眾場合；外遇女星黃心穎的港星許志安也是獅子座。
第二名則是天秤座，安格斯認為天秤座是個發電機，有意無意就會散發出電力，在場的神隊友爸爸也分享自己的太太就是天秤座，剛認識時她就和許多人同時約會，也有很多人同時追求她。另外，近日二度被傳出介入已婚奶爸男星馬俊麟婚姻的女星王瞳也是天秤座。
第一名上榜的星座則是雙子座，安格斯表示雙子座是個心理師也是個傾聽者，他能給予很好的意見，並表示雙子的劈腿可以無形不費力。而與王瞳傳出外遇的男星馬俊麟正好就是雙子座。
(中時電子報)
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