台中市環中路為台中市重要城際道路之一，呈C狀環繞全市鋪設，在經年累月使用下，人行道及路面出現多處損壞，影響行的安全。24日晚上副市長令狐榮達將前往視察工程品質，期望該路段可如期如質改善完成，讓市民擁有更舒適安全的用路環境。

市府建設局編列1億7285萬元，進行西屯區環中路二段(西屯路至中清路)3000公尺人行道及道路改善工程，預計8月上旬完工，人行道並採用「會呼吸的人行道」工法施作，達到透水、保水功能。

建設局表示，環中路為台中市主要通勤及聯外道路之一，沿途串聯逢甲商圈、水湳經貿園區及中央公園等重要指標，為提升道路品質，確保市民行車安全，市府於已7月5日起進行西屯區環中路二段(西屯路至中清路)人行道及道路改善工程，每日施工時間為晚間8時至翌日6時。

其中，環中路二段(西屯路至廣福路)除南側往北屯方向慢車道外，其餘快慢車道已於7月15日完成改善，剩餘路段將於今日起陸續施工，預計8月上旬可全數完工。

建設局指出，西屯區環中路二段(西屯路至中清路)道路改善工程為今年上半年指標路平案件，該路段全長約3000公尺、寬度約36公尺，總改善面積約10萬2900平方公尺；同時改善的還有雙側人行道部分，並於西屯路往中清路方向側人行道規畫雙向自行車道。總改善經費約1億7285萬元，改善完成後可提升人行道及道路使用品質。

建設局長陳大田表示，該路段人行道採用「會呼吸的人行道」工法施作，利用透水模組及高壓透水鋪面，讓人行道形成一個大型水撲滿，達到透水、保水功能，進而降低城市熱島效應。施工前已辦理管線協調會，並配合各管線單位汰管或埋管作業完成後，再刨鋪路面，避免道路二次挖掘；目前欣中瓦斯正進行慢車道瓦斯埋管作業，請民眾配合義交人員指揮改道，確保行車安全。

陳大田也說，為加強宣導施工訊息，市府已於施工路段周邊設置施工警告標誌、指示標誌並通知警廣宣傳，同時協請義交人員進行交通指揮，希望讓道路施工造成的交通衝擊降至最低。

然而，施工過程中難免造成局部、短時間的交通壅塞及噪音，感謝市民的體諒，讓路面改善工作順利進行，與市府攜手創造「富市台中、新好建設」美好願景。

(中時 )