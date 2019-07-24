苗栗縣警察局為孩童規畫活潑有趣互動宣導活動，將法治教育向下扎根。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣空中美語苗栗迪仕尼分校24日參訪苗栗縣警察局，以活潑有趣的方式讓孩子們瞭解警察執勤工作內容外，藉此培養法治觀念，獲得熱烈反應，正直呼「以後也要當警察！」

苗栗縣警局婦幼警察隊及刑事警察大隊為孩童們安排「兒童安全故事屋」、「牢獄人生留空白」等2個活動，項兒童宣導自我保護及遠離毒品觀念；勤務指揮中心以「熱線追蹤」活動，教導報案電話110的正確使用方式，更讓孩童見識警力派遣的運作方式。

而保安警察隊的「霹靂戰警」環節最讓孩童驚呼連連，除演練警察遭遇歹徒時的處置方式，並展示各項警察執勤裝備等，孩童們紛紛要求拍照留念，各個玩得不亦樂乎，更立下當警察的志願。

苗栗縣警察局長翁群能表示，守法觀念與精神應向下扎根，盼孩童們對於警察工作有更深的了解，並向親朋好友分享守法精神及法治觀念奠定治安穩定的基石。

而目前警局嚴正執行青春專案，除淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導3大工作外，並加強檢肅幫派毒品、查緝兒少性剝削、兒少網路犯罪、協尋18歲以下失蹤人口及取締危險駕車行為等，讓青少年平安快樂度過暑期生活。

(中時 )