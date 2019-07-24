延續十七世紀歐洲皇室爭奪海權時代的傳統，帆船向來是皇室貴族熱愛的休閒運動，也是上流社會展現品味和財力的標配。擁有一艘帆船的成本很高，除了帆船本身的身價不菲，還包括船員培訓、停駁靠港和保養維修的費用，若沒有雄厚的財力和政商人脈，就無法打進帆船俱樂部的小圈圈。

如今，帆船賽參賽船隊的船主已由原本的皇室貴族，換成了品牌贊助商，尤其是各大鐘表品牌更是熱中與帆船運動結盟，打造勇於冒險、貴族休閒品味的品牌形象。

歐米茄（OMEGA）與帆海運動的淵源甚深，不僅是阿聯酋航空紐西蘭帆船隊（ETNZ）的贊助商及指定計時，且是Volvo環球帆船賽的官方計時，透過旗下海馬系列Planet Ocean系列腕表與海洋運動緊密連結，充滿濃濃的海洋風情。

OMEGA為ETNZ帆船隊設計的海馬系列Planet Ocean ETNZ Deep Black專屬腕表，表圈融入紐西蘭國旗的藍紅色系，船隊參加美洲盃帆船賽時，OMEGA也特別為每位隊員提供一款超霸X-33腕表，結合指針及數碼顯示，並備有帆船賽功能，能夠記錄開賽前關鍵五分鐘的倒數時間。

OMEGA贊助的Volvo環球帆船賽，是全球航程最長的離岸賽事，橫跨45,000海哩，去年OMEGA為Volvo環球帆船賽推出海馬系列「Deep Black」限量腕表，表盤有帆船賽字樣、表背有官方標誌，限量73只。

歐米茄與帆船運動有深厚淵源的海馬系列Planet Ocean腕表，圖為全球第一支潛入上萬米深馬里亞納海溝的海馬Planet Ocean Ultra Deep Professional腕表。（OMEGA提供）

(中時 )