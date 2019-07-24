國民黨中常會今天進行第10波立委提名作業，原預計提名4席立委，國民黨原規劃「出奇兵」，徵召爭取高雄立委失利的前陸委會副主委張顯耀，挑戰立法院副院長蔡其昌，不料，下午中常會臨時喊卡。

國民黨目前已完成63名立委提名，下午中常會將再公布3席立委名單，徵召台中廣播總經理莊子富角逐台中第7選區、台南市議員蔡淑惠出征台南第5選區，分別對上拚連任的民進黨立委何欣純、林俊憲。

歷經三天初選民調，國民黨24日上午確定提名前屏東市長葉壽山參選屏東縣第1選區，此區民進黨原本只有現任立委鍾佳濱爭取連任，日前因立法院長蘇嘉全太太洪恆珠宣布以無黨籍投入選舉後，再掀風波。

黨中央原訂下午也要徵召前陸委會副主委張顯耀角逐台中第1選區，堪稱「出奇兵」，挑戰民進黨的立法院副院長蔡其昌，後來並未在常會上通過提名。記者進一步致電給張顯耀，但他並未多做說明。

週日即將登場的全代會定調為「革新團結，重返執政」，力求贏得明年總統大選且國會過半目標。草案指出，國民黨中央日前規畫總統、立委聯合競選，所有競選、輔選、助選團應團隊合作，不論是看板、競選總部、造勢、文宣、後援會等，都要相互拉抬。

草案提到，對人民關切的各項議題，應設計簡潔、明確、直指人心的口語文宣，勿流於空泛口號，爭取中間游離選民、青年及網路族群的認同，也要活絡各級組織動員工作，期盼能轉化反對者的態度。

(中時 )