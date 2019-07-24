台中是台灣工具機生產及機械業的重鎮，鑄造廠主要集中於中部地區，約占全國4成，相關作業危害不可輕忽。（盧金足攝）

台中市政府勞工局24日在台中工業區天陽航太科技公司，舉辦「108年度高風險性作業(起重機作業、火災爆炸)危害預防安全觀摩會」，希望藉由觀摩學習、實際體驗等方式，提升事業單位對高風險性作業危害辨識、評估、風險管制的認識，落實安全衛生自主管理，以降低職業災害發生。

今日觀摩會約有100名鑄造業廠家代表參加，首先由天陽航太公司分享自身獲得國家職業安全衛生獎的成功經驗，以及現場安全衛生管理作為，同時邀請專家以「個人防護具選用及體驗」、「固定式起重機作業安全」、「火災爆炸預防」為題，現場示範操作及解說。

勞工局長吳威志表示，台中是台灣工具機生產及機械業的重鎮，其中鑄造廠主要集中於中部地區，約占全國4成，相關作業危害不可輕忽，例如從事鑄模吊掛、搬運或起重機維修作業時，易生物體飛落、人員被撞、墜落、感電、高空工作車翻倒等危害；且鑄造製程為高溫、粉塵、噪音等作業環境，易生火災爆炸及職業性健康危害。

市府感謝天陽航太公司提供場地及設備，也提醒事業單位應加強落實安全衛生作業標準、教育訓練，並透過選用適當的安全防護具及有效的工程控制，確保作業勞工的安全與健康，希望勞資政三方努力，達成職場「零事故、零職災」願景。

(中時 )