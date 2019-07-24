前國安局長彭勝竹因國安隨扈私菸案才下台兩天，總統府立刻宣布由退輔會主委邱國正接任國安局長，頗令外界意外，不過觀察邱國正在蔡英文總統任內，由軍備副部長、陸軍司令一路升任到參謀總長、退輔會主委，外界就會瞭解，這位過去治軍嚴明，做風低調，在軍中被稱為「兩皮將軍」的新任局長，確實深受小英信任。

邱國正會被稱為「兩皮將軍」就是過去他相當注重官兵儀態及環境，他強調，這些都是對部隊環境及官兵的基本要求。他認為部隊要專注在戰訓本務，但官兵若連自我要求都做不到，部隊如何有戰力。

邱國正是陸官65年班畢業，美陸軍戰爭學院畢業，曾任參謀本部作戰室次長、陸軍6軍團指揮官、國防大學校長、國防部副部長、陸軍司令、參謀總長、退輔會主委等職。

他本身是裝甲兵科出身，在擔任陸軍司令期間，已完成新一代戰車規畫，將循3個管道獲得分別是對外採購、國車國造及性能提升，如今美方已宣布售我M1戰車，也顯示他過去的努力得到效果。

邱在2016年12月1日升任參謀總長，2017年4月30日即屆齡退伍，期間只有短短5個月，成政府遷台以來任期最短的參謀總長。當時邱國正未有專案延役的機會，反而獲高層垂青，重新接掌面對年改重任的退輔會戰場，曾讓人有「補償」的意味去聯想。

儘管如此，邱國正也因為這5個月參謀總長的任期，獲得與層峰直接接觸的機會，使得自己在蔡總統心中留下印象。其實更讓小英印象深刻的是，因為小英上任後就大力推動「潛艦國造」。

2016年10月，邱國正以軍備副部長身分前往美國參加美台國防工業會議，面對美方質疑衛和我國一定要有潛艦?邱疾色回答，「台灣的國防面臨非常嚴峻的挑戰及考驗，潛艦是維持台灣國防安全非常重要的裝備，不管你們賣不賣，我們自己要造潛艦了！」此番豪語讓高層極為讚賞。

最重要的關鍵，蔡英文在前任退輔會主委李翔宙卸任後，無法找到適任主委，

只好自己在農曆新年，蔡英文找邱國正見面，還期盼邱能帶夫人一起來聊天，邱一開始以老婆得帶外孫為由拒絕，，但府說還是希望邱夫婦同行。

邱以為只是總統在年節間對將官的祝賀，只是聊聊自參謀總長退休後的生活， 並沒想太多，於是夫婦倆就抱著小外孫一起見蔡英文。蔡英文立刻開門見山直問，「軍人做什麼工作，都說要問太太 ，我想請邱國正當退輔會主委，請問夫人意見?」邱夫當下只說，凡事尊重邱國正的決定，因此一拍即和，連一起去的小孫女也一路熟睡未打擾大人談話。

面對即將到來的總統大選，尤其今年選情緊繃，完全沒有出錯的空間，蔡英文找來個性剛硬低調的的邱國正接任國安局長，未來是否能壓得住紊亂的國安陣腳，還有待觀察。

(中時電子報)