苗栗縣長徐耀昌等人24日為「苗栗地區徵才暨職訓嘉年華」，揭開活動序幕。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府今年與勞動力發展署桃竹苗分屬辦理「苗栗地區徵才暨職訓嘉年華」，將於8月17日將在苗市巨蛋體育館盛大展開，媒合30家廠商並釋出1700多個工作職缺，鼓勵民眾踴躍參與。

「苗栗地區徵才暨職訓嘉年華」約有33家廠商，將釋出948個一般職缺科技業、182個傳統產業、175個照護及服務業、124個批發零售，125個中高齡友善職缺科技業、65個傳統產業、16個照護及服務業、140個批發零售，共計1775個職缺，其中智邦科技、矽品精密工業、太平洋醫材、京元電子、中國砂輪企業公司、台燿科技等共提供70個以上職缺。活動網址：https：／／www.jobs.org.tw／2019miaolijobs／

苗栗縣長徐耀昌24日偕同勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁、立委徐志榮等人為8月17日展開的苗栗地區徵才暨職訓嘉年華進行啟動儀式。縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，藉中央跟地方合作，結合資源外更能擴展效益，8月16日活動當天也將展示出職前職業訓練班的成果，更讓想提升勞動競爭力的民眾認識並找到正確管道。賴家仁表示，過去徵才活動媒合率達6成以上，今年策畫最大場提供1755個工作機會，當中月薪3萬元以上職缺高達3分之1以上，讓苗栗廠商尋求好人才外，更協助縣民找到好工作。

(中時 )