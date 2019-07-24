由於外籍移工生活習慣與國人不同，經常對地方民眾生活造成影響，縣府今24日在南崗工業區服務中心辦理加強管理外籍移工及相關法令宣導座談會，邀集百餘家聘僱外籍移工的公司及人力仲介公司到場，並由相關單位進行法令宣導，同時探討改善辦法，期透過雙向溝通，達到外籍移工與地方居民的和諧。

南投縣內有外籍移工13,243人，其中印尼籍5,997人、越南籍4,180人、泰國籍1,568人、菲律賓籍1,498人，分別在製造業、家庭看護、機構看護業任職，南崗工業區製造業有4,674人，居住在新興，福興，永豐，平山等4里，達216處所。

座談會由社會及勞動處處長林志忠主持，移工主要居住區的4里里長都出席反映，外籍移工常騎乘電動機車四處跑，常發生肇逃情況，假日也常聚集在公園烤肉，製造垃圾卻不清理，夜間更是常大聲吵鬧、聚眾喧嘩，請縣府與業者提出解決辦法，業者也建議縣府協助設置外籍移工專用休閒場所。

林處長表示，有關電動機車、環境衛生及垃圾處理問題，將由相關單位協助向上呈報，宿舍管理上，將請聘僱公司及人力仲介在宿舍外公告連絡資訊，讓民眾方便反映問題，也讓公司第一時間進行改善，縣府也呼籲事業單位、企業廠商，僱用員工需不定期再教育，期透過雙向溝通，讓移工了解台灣民情與法律。

座談會中，除縣議員于秀英、賴燕雪、曾振炎均到場關心；警察局、消防局、衛生局、建設處、環保局及內政部移民署南投專勤隊、南投服務站都應邀列席並進行相關法令宣導。

(中時 )