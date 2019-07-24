青少年學子參觀反毒行動博物館特展，體驗模擬吸毒後的意識不清反應。（廖素慧攝）

偽糖果、咖啡包，反毒特展報你認乎清。（廖素慧攝）

學子放暑假，毒品趁機搶市，「反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文化創意園區展出，24日由市長黃敏惠、法務部長蔡清祥、嘉義地檢署署長繆卓然等人宣示「桃城無毒」的反毒行動。

嘉義地檢署指出，2017年施用毒品案有2481件、2018年2428件、2019年1至6月935件，販賣毒品等案件2017年700件、2018年819件、2019年1至6月457件，顯示近幾年檢警調強力掃蕩毒品，促使施用毒品的人口逐年下降。

黃敏惠表示，新興毒品偽裝成毒零食、毒咖啡包，滲透到青少年族群，使年輕人誤食進而成癮，成為犯罪一大隱憂，影響個人、家庭與社會，毒品防制不只在校園，更要深入社區，是全民行動，讓反毒意識從小扎根，呼籲大家參與反毒，共創「桃城無毒，嘉倍幸福」的新嘉義。

嘉義市政府衛生局、法務部、國立自然科學博物館等單位，結合科技，舉辦「反毒行動博物館」特展，用3個大貨櫃車體打造，展出防毒遊戲、新興毒品偽裝仿品、反毒體感展示、模擬吸毒後的樣貌等8大主題，參觀者可模擬吸毒後的情景，藉此認識藥物濫用對身體的危害。

市衛生局表示，活動即日起展至8月18日，免費參觀，10人以上團體可預約導覽，展出期間有抽獎活動，腳踏車、科博館及電影票券、泡泡展票券等多樣好禮，如有親友吸毒，可利用24小時免付費戒毒成功專線0800-77-885（請請你幫幫我）尋求協助。

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(中時 )