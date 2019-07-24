國安局特勤人員走私免稅菸品案，法務部長蔡清祥24日表示，檢調單位已積極偵辦，很快會查得水落石出，凡是涉及犯罪，不管是哪一個政府的時代，都要依法偵辦。

蔡清祥24日到嘉義市參加「反毒行動博物館」特展的宣導活動，媒體訪問，偵辦特勤人員走私免稅菸品案有沒有上限？會追究前朝嗎？他說，尊重偵辦單位的決定，一定會勿枉勿縱，如果有涉及犯罪，不管在哪一個政府的時代，都應該一樣要依法偵辦。

(中時 )