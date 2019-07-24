隨扈私菸案 法務部長蔡清祥說話了 17:032019/07/24 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法務部長蔡清祥對特勤人員走私菸品案說話了。（廖素慧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局特勤人員走私免稅菸品案，法務部長蔡清祥24日表示，檢調單位已積極偵辦，很快會查得水落石出，凡是涉及犯罪，不管是哪一個政府的時代，都要依法偵辦。 蔡清祥24日到嘉義市參加「反毒行動博物館」特展的宣導活動，媒體訪問，偵辦特勤人員走私免稅菸品案有沒有上限？會追究前朝嗎？他說，尊重偵辦單位的決定，一定會勿枉勿縱，如果有涉及犯罪，不管在哪一個政府的時代，都應該一樣要依法偵辦。 (中時 ) #偵辦 #蔡清祥 #菸品 #特勤 #走私 也許您會感興趣 推薦閱讀 國安局官員疑涉走私菸品 關務署：查核有難度 15:172019/07/22 政治 國安人員走私菸品案 調局約談「貨主」吳宗憲 20:142019/07/22 社會 出訪爆走私菸品案 蔡英文發表3點聲明 21:172019/07/22 政治 國安人員走私菸品案 「貨主」吳宗憲深夜送北檢複訊 22:202019/07/22 社會 走私菸品涉貪 吳宗憲2官員最重可判無期徒刑 09:022019/07/23 社會 走私菸品主嫌住總統官邸 案情擴大 10:022019/07/23 社會 國安人員藉出訪走私菸品 游梓翔改編韓語錄狂諷 10:092019/07/23 政治 隨扈夾帶私菸 蔡政府時期從300多條飆至9800條 18:302019/07/23 政治 怪獸侍衛室獨大 國安特勤無法管 11:122019/07/24 社會 查辦隨扈私菸案 蔡清祥：沒有「辦大哥」問題 16:412019/07/24 社會 社會熱門新聞 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 - 社會 獨》國安局全面強制填表自清 人人自危 - 社會 少女不爽碎念 持西瓜刀砍母成重傷 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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