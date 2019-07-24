崑崙表態（CORUM）近日贊助基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，全力支持台灣帆船賽事，除了擔任官方時計，並主打一款Admiral AC-One 45 Chronograph海軍上將青銅計時碼表，面盤採用柚木材質，表殼則是仿舊青銅，柚木與青銅正是骨董帆船使用的材質，更加呼應帆船的主題。

崑崙表Admiral AC-One 45 Chronograph海軍上將青銅計時碼表。（CORUM提供）

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