崑崙表贊助台灣在地帆船賽 17:112019/07/24 中時 陶福媛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 崑崙表態（CORUM）近日贊助基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽，全力支持台灣帆船賽事，除了擔任官方時計，並主打一款Admiral AC-One 45 Chronograph海軍上將青銅計時碼表，面盤採用柚木材質，表殼則是仿舊青銅，柚木與青銅正是骨董帆船使用的材質，更加呼應帆船的主題。 崑崙表Admiral AC-One 45 Chronograph海軍上將青銅計時碼表。（CORUM提供） (中時 ) #帆船 #帆船賽 #青銅 #材質 #柚木 也許您會感興趣 推薦閱讀 帆船運動表 奢華出航 04:102019/07/20 時尚消費 生活熱門新聞 韓國瑜爬樹視察登革熱 疾管署認證：行家 - 生活 台灣人蛋白質過量 專家曝這樣吃才對 - 生活 菜買一半被拍肩說「妳大便掉了」 她回頭一看哭了 - 生活 私菸是黨國遺毒？游淑慧曝關鍵5人是它栽培 - 時事 走私菸背後金流？他爆：名單驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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