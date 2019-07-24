針對2020台灣燈會，台中市政府觀光旅遊局長林筱琪批交通部觀光局遲未回覆申請經費補助公文，造成整體作業延宕，不排除由台中市政府「自辦」明年燈會；交通部觀光局表示，6／28召開台中市政府所提2020台灣燈會經費需求審查會議紀錄，已於今（24）日發出回覆台中市政府。

交通部觀光局強調，並非補助進度緩慢，台中市政府所提出規劃主燈區的花博后里園區場地，指出參觀人數預估將高達1500萬人，與以往市府發布的花博入園人數，每日最多7、8萬人相差甚大。審查委員為求慎重，對於園區場地內容原則尊重，不過中市府指出的來客人數，大型群聚活動本身在法規中就有所要求，包括設施可容納遊客人數都須做安全上評估的補充說明。

交通部觀光局表示，補助的部分，針對花燈競賽內容、大型群聚活動演練、交通接駁的規劃部分已先同意補助約600萬元。另外，第二部分中央與地方共同分攤設施的部分，補助分攤經費約1200萬元左右。至於后里園區中市府申請補助項目，共2160萬元經費支出，則由交通部觀光局來主責，也可撙節市府的經費支出。

觀光局指出，至於交通接駁補助部分，要看交通規劃審查的具體方案，將再會同公路總局、鐵路局、高鐵公司、交通部運輸研究所、客運業者等相關單位共同評估，給予交通接駁經費補助。

交通部觀光局也在7／10邀集中市府與雙方專案管理顧問（PCM）共同研商雙方規劃範圍，並於7／17致園區實地現勘，對於原來的設施也請中市府針對目前規劃保留與拆除計畫盡速確定。

(中時 )