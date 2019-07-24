國安局人員涉嫌走私9800條免稅菸入境，且有華航高層暗助，事發後華航態度異常低調，交通部長林佳龍對此甚為不滿，今派出政務次長王國材前往華航關心。王國材說，華航這兩天給出的訊息非常少，他從報紙上得知的資訊還比多，解決問題的最好方式是真相大白，並針對問題解決，不要遮遮掩掩，希望把所有真相一次公開。

王國材表示，部長希望華航趕快把真實的狀況讓大家知道，華航提供的資料不是非常完整，今天交代他去華航一趟，目前華航提供2014年開始總統專機發生的一系列狀況，如果是一個長期的問題，現在找到問題來解決是最好，現在要一個真相是，這陋習是從什麼時候開始的，華航從什麼時候開始配合、做這樣的走私私菸行為，交通部要先來了解。

王國材說，現在最重要的，是調查報告趕快對外說明，這件事情發生大家都非常遺憾，但是現在知道問題了，要怎麼處理，真相一定要大白，才能對各面向作改善。

王國材表示，這幾天從華航得到的訊息非常少，反而是他從報紙上看到的資訊比較多，他希望等會華航趕快提出報告，今天是他以航發會大股東以及交通部次長等兩個身分，前往華航關心。

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(中時 )