為協助社區對公共設施定期維護修繕，台中市政府推動「公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕補助」，針對使用執照需滿7年的社區大廈公共通道溝渠及相關設施修繕、公共消防滅火器材維護、公共環境清潔衛生等3大項目，依社區規模最高補助10至20萬元。

住宅發展工程處表示，今年共有342個社區提出申請踴躍，預計8月中確定全部補助名單，後續將進行補助金發放作業。

住宅處表示，社區的公共設施隨著時間難免需要修繕及維護，如未定期維護或即時修復，未來費用支出恐更為可觀。

市府都發局開辦「台中市公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助」，針對公寓大廈共用部分、約定共用部分的公共通道溝渠及相關設施修繕、公共消防滅火器材維護、公共環境清潔衛生維持等衍生出修繕費用提供補助。

社區大樓的共同樓梯、電梯及地下室維修、騎樓順平及無障礙設施改善、滅火、警報及避難逃生設備維護、清洗水塔與蓄水池、公共環境消毒等維護修繕費用，均可提出補助申請，補助金額為總維護修繕費用1／2，並依社區規模大小補助上限為10至20萬元。

只要使用執照滿7年以上的公寓大廈，且成立管理委員會或推選管理負責人，並向所在地區公所報備在案，即符合申請資格，但同一公寓大廈每4年以補助1次為限。

住宅處指出，社區申請相當踴躍，共有342件，預計補助經費達1960萬元，預計8月中旬寄發補助結果公文，今年底前完成補助金發放作業。

(中時 )