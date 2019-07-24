韓戰機攔截俄Tu-95轟炸機巡航編隊

中俄雙方戰略轟炸機和預警機日前進行首次聯合亞太戰略巡航，一度導致韓國與日本空軍戰機緊急升空，甚至出現侵犯領空遭韓戰機開火警告的緊張氣氛。分析人士認為，此次中俄亞太戰略巡航正值美鷹派國家安全顧問波頓訪問首爾之際，顯然不是巧合。中俄的「準軍事聯盟」關係強勢出擊，美日韓未來如何應對將成東北亞局勢最受關注焦點。

英國廣播公司(BBC)分析稱，中俄空軍這次動作規模雖然不大，但是必然對華盛頓─東京─首爾的同盟震動不小。面對中俄這種具有軍事意義的「全面夥伴關係」，東北亞的美日韓聯盟關係亦大受震動。

俄羅斯巡航編隊的A-50空中預警機。（圖／美聯社）

報導指出，韓國指責俄軍巡航編隊一架A-50預警機一度侵犯韓國領空，但遭俄方否認。韓媒引述韓國防部說法稱，韓戰機開機炮示警，共射擊360餘發。俄國防部回應表示，韓國F-15與F-16戰機穿過俄戰略轟炸機飛行路線，對俄機安全造成了威脅，是「空中流氓行為」。日本戰機也緊急升空，並向中俄提出抗議，同時也抗議韓軍在竹島（韓稱獨島）的日本領空開火。

中俄戰機編隊巡航路線圖。（圖／日本防衛省）

俄軍方證實，這次出動2架圖-95戰略轟戰機和一架A-50預警機，中共則出動兩架轟-6戰略轟炸機和一架空警-2000預警機，雙方舉行了首次聯合亞太戰略巡航。俄方並發表聲明說，這次巡航的目的是「進一步加深俄中全面戰略夥伴關係，加強兩軍合作……及強化全球戰略安全。」此類聯合巡航今後將在亞太地區「常態化」。

BBC分析稱，中俄先前曾舉行過陸上和海上軍演，但是出動戰略轟炸機和預警機在東北亞敏感區域聯合巡航是史無前例的。從韓國與日本的激烈反應程度可以看出，此舉對美國在東亞的兩大盟友震動不小。

此外，這次巡航正趕上美鷹派國家安全顧問波頓到訪，也許未必都是巧合。路透也分析認為，華盛頓方面必然會對此發展深感擔憂。

(中時電子報)