2019內灣仲夏電影文化節開跑！27日和8月3日將放映侯孝賢導演的「在那河畔青草青」和陳坤厚導演的「春秋茶室」，這2部在內灣實景拍攝的懷舊電影，將可讓民眾在實境中找尋內灣曾經的繁榮與風華。

橫山鄉長張志弘說，內灣山城的場景曾拍了多部知名電影，如在那河畔青草青、春秋茶室、地下情、黑皮與白牙、多桑、小畢的故事等，透過影像見證內灣山城的興衰與蛻變，20年前內灣老街只有幾家店面，經過輔導至目前百家爭鳴，要好好珍惜得來不易的成果。

內灣形象商圈發展協會理事長溫慧玲表示，商圈邁入20周年，希望透過「2019內灣仲夏電影文化節」活動，分享內灣老街客家美食、動漫、文創DIY、古道生態及小火車等，喚起新舊世代遊客對內灣山城的曾經感動。

今年播放80年代在內灣山城拍攝在地故事的懷舊電影，特別在內灣國小校門口的地下道，規劃星光電影院入口設立「時光走廊-老照片展」，帶領大家走入內灣山城時光隧道，回憶當年獨有的「櫻花部落」和「小上海」美稱。

2場次的電影將免費贈送限量懷舊冰品及限量紀念涼扇，同時規劃客家美食手作體驗、內灣聚落之旅闖關活動、20周年專屬拍貼機、文創市集及在地樂團表演，並有店家住宿獎勵回饋的紀念品及雙語服務，讓各地旅客獲得更優質友善的觀光旅遊服務。

(中時 )