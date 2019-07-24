中華民國滑冰協會23日緊急公告，說收到ISU國際滑冰總會通知，決定取消台北在10月30日至11月3日主辦的亞洲經典賽，改由香港主辦。行政院表達錯愕、強烈抗議及譴責，並呼籲國際滑冰總會清楚對外說明到真相，還給台灣的主辦單位以及滑冰選手公道。

據了解，ISU國際滑冰總會通知，改由香港協會主辦的理由，是因國際情勢關係，認為台灣目前不適合辦理國際滑冰賽事，因此決議照原訂日期在大陸東莞辦理。

Kolas說，政院錯愕，並強烈抗議。運動不應牽扯政治，但國際滑冰總會卻臨時、片面取消中華民國滑冰協會已籌辦多時的亞洲滑冰經典賽台北站的賽事，不但留下諸多問號，損害該協會、我國滑冰選手的權益，更傷害我國家尊嚴。

Kolas並表示，政院要再次提出強烈譴責，並支持中華民國滑冰協會向國際滑冰總會提出申覆，行政院要求教育部、體育署、外交部協助該協會向國際滑冰總會主張此次決議不當。我們也呼籲國際滑冰總會清楚對外說明到底基於什麼原因與壓力，臨時撤銷亞洲滑冰經典賽台北站的賽事，說出真相，還給台灣的主辦單位以及滑冰選手公道。

(中時 )