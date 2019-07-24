華航被捲入國安局私菸一案，交通部長林佳龍今（24）日就派出「身兼航發會董事長」的政務次長王國材，將於傍晚五點進駐華航桃園總部。王國材剛剛從台北出發前表示，將以航發會大股東、交通部兩種身分去要求華航，趕快提出資料，「不要遮遮掩掩」。

王國材受訪時表示，走私菸品事件中，華航是配合的角色，要釐清是從何時開始配合走私？最重要的是調查報告趕快對外說明，真相一定要大白、才能進行改善。王國材坦言，「的確，至今從華航方面獲得到的訊息很少，反而從媒體得知還比較多」。

王國材說，他將以航發會大股東、交通部兩種身份去要求，而華航作為一家上市公司，對華航經營上是否有問題，都是關注焦點。王國材特別強調，「解決問題最好方式就是真相大白，針對問題解決，不要遮遮掩掩，要真相一次公開、不要片段式的公開。」

由於航發會（財團法人中華航空事業發展基金會）就是華航的大股東，林佳龍指派身兼航發會董事長的王國材親自出馬，明白顯示交通部對於私菸案件的極高度重視。

(工商 )