野生胡歌頂長髮留鬍子撿垃圾 網狂讚：帥到爆！ 16:562019/07/24 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 胡歌低調做公益。（圖／取材自綠色江河NGO微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 綠色江河NGO微博全文。（圖／取材自綠色江河NGO微博） 大陸男星胡歌以精湛演技和幽默性格，晉升人氣男神，不過胡歌其實個性低調，很少在微博發文，他近日則是被網PO出現身公益活動，只見胡歌留著長髮、鬍子，現身青藏高原煮飯、收垃圾、挑水。 胡歌個性暖心，曾多次默默行善，他近期則低調到青藏高原做公益，胡歌留著長髮、鬍子，接地氣的挑水、買菜煮飯、收垃圾等等，胡歌低調又充滿正能量做事務性工作，照片曝光後更是被讚爆：「帥到爆！」、「小胡老師低調踏實 真令人感動」、「正能量胡」。 (中時電子報) #胡歌 也許您會感興趣 推薦閱讀 胡歌自毀形象 這張照讓7萬網友求饒「快刪掉」 20:362019/05/21 娛樂 網紅濾鏡的胡歌變大眼尖下巴 網氣炸：不需要 10:012019/06/04 娛樂 胡歌義氣穿短裙扮兔女郎 當伴郎接到捧花超傻眼 09:202019/06/23 娛樂 娛樂熱門新聞 大逆轉！艾成默認已分手王瞳 感情昇華變XX - 娛樂 爆深夜濺血衝突！孫鵬還原現場 狄鶯反應超狂 - 娛樂 王瞳二度傳外遇馬俊麟 週六合體無性男友艾成 - 娛樂 獨／艾成默認與王瞳8年情斷？爆「無性生活」內幕 - 新聞 王瞳再爆「死也不分開」馬俊麟 與艾成無性生活這麼久！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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