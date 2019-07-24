綠色江河NGO微博全文。（圖／取材自綠色江河NGO微博）

大陸男星胡歌以精湛演技和幽默性格，晉升人氣男神，不過胡歌其實個性低調，很少在微博發文，他近日則是被網PO出現身公益活動，只見胡歌留著長髮、鬍子，現身青藏高原煮飯、收垃圾、挑水。

胡歌個性暖心，曾多次默默行善，他近期則低調到青藏高原做公益，胡歌留著長髮、鬍子，接地氣的挑水、買菜煮飯、收垃圾等等，胡歌低調又充滿正能量做事務性工作，照片曝光後更是被讚爆：「帥到爆！」、「小胡老師低調踏實 真令人感動」、「正能量胡」。

(中時電子報)