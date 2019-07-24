為了改變高中圖書館靜態、邊緣的傳統，呂興忠接掌圖書館，向外募款超過600萬元，打造被譽為「誠品」的優質圖書館，推動行動閱讀，帶領學生到史瓦濟蘭當志工，募款蓋水庫，到日本踏查，讓青年的夢想和熱情，得以化為行動，改變了自己，也改變世界，今年得到師鐸獎的殊榮。

呂興忠也是彰中人，擔任教職已經35年，在彰中任教28人，這是全國師鐸獎才72人，呂興忠當是高中、職組別第一名，校長王延煌說他全心投入，是教師的典範。

呂興忠為教育投入不一樣理想，鼓舞學生勇於表達、關懷社會，開拓視野，經常傳遞的力念就是「教育是不斷付出與勇於夢想的工作」。感謝傑出校友施振榮、施崇棠、孫金泉的慷慨解囊，拋磚引玉讓校友會群策群力挹注經費，圖書館得以每個月訂購50種進口雜誌，成立外文雜誌專櫃，吸引師生踴躍親近圖書館。以圖書館為平台，帶領學生走入社區、飛到日本、遠赴非洲，開啟對知識與世界永遠的好奇心。

呂興忠表示，高中學校的教師是「好命」的工作，如果不為學生多做點事，好命有什麼意義呢？領學生學習利他與助人的生命態度，培養國家未來有競爭力，圖書館其實可以很有作為。設計以活潑積極，跨界多元的經營策略，結合閱讀與行動，帶領高中學生從閱讀，認識這個世界。

「好老師記一輩子，謝謝呂興忠老師！」有年教師節，浩角翔起的粉絲專頁，浩子微笑手持一張寫著上面這幾個字的看板。呂興忠憶起，有年利用假日，帶領全班40多名學生，騎腳踏車逆風，到和美為默園除草，沒想到成了未來金鐘獎最佳節目主持人浩子。

「平川寒暑假不是去馬拉威，就在台東原住民部落！」有父親說起，孩子是非洲志工首屆學生，從起變得不一樣了。

呂興忠說，從事教育最迷人地方，就是不知道一言一行，影響學生，影響未來的世代。人生的風景，多了美麗與驚奇。

(中時 )