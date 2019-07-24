草屯獅子會今24日邀請地方各界及社區學校，為27日將在草屯鎮和興街形象商圈舉辦的「何樂不為」活動舉行記者會，並呼籲各界共同參與，活動將以愛與環保為出發點，藉由活動集結大家愛的力量，回饋給需要的人之外，也帶領大家環保可以隨手做起。

草屯獅子會指出，台灣這片美麗的土地上，有很多我們看不見的角落需要我們，每個人的小力量可以集結成大能量，有能力給予，就是一種幸福。這不是口號，而是種每個人都具備的能力，轉發資訊也好、內心給予祝福也好、出錢出力也好，可以是任何形式。

27日下午14至晚間22時將在草屯鎮和興街形象商圈舉辦的「何樂不為」活動，現場有南投區四校音樂性社團的精彩表演、南投家扶中心與麻煩小天使愛心義賣、文創攤位、跳蚤市集與、免費市集。

活動將以多元性的攤位形式，透過音樂與舞蹈，讓孩子展現自信的舞台，更鼓勵創作者秀出創意，宣導樂於分享，希望大家將家中用不到的商品，捐給有需要的人，並也同時活化商圈與推廣地方產業特色。

(中時 )