駐泰國代表處今天舉行新館舍落成啟用典禮，駐泰代表童振源致詞表示，新館舍是經過數任代表努力得來的成果，更是我國在東南亞地區第一個以駐處名義購置的館舍，證明台泰兩國的實質關係在各界多年來持續耕耘下有著長足進展。

駐泰代表處新館位於曼谷市北方、距離廊曼機場約4公里，鄰近高速公路及鐵路，距附近之捷運紅線樂喜(Laksi)車站約750公尺，鄰近泰國政府聯合辦公區，距離泰國外交部約10公里。

新館左側走道設置台灣觀光走廊，行銷台灣各縣市的觀光特點，一樓中庭為台灣藝術展示區，展示台灣藝術家的畫作及攝影作品，三樓為台灣高科技展示中心，展出台灣各研究機構與產業協會的最新技術，是台泰高科技產業交流合作的良好場域。

童振源指出，為落實新南向政策，駐泰代表處推動五項創新作法，包括外交工作數位化、資源整合平台化、政府民間合作雙贏、服務台商需求導向及創新改革與活絡資源，建置13個交流服務窗口及13個交流服務平台，以創新作法強化推動領務、經貿、科技、教育、醫衛、農業、文化及觀光等八大領域工作，經過二年的努力，已有相當成效。

童振源強調，今天是台泰兩國關係史上的一個重要里程碑，新館是台灣人民與僑胞在泰國的家，也讓泰國朋友看見台灣。駐泰代表處全體同仁將繼續秉持創新及服務的精神，強化台泰雙邊夥伴關係與交流合作，嘉惠台泰雙方人民。

(中時 )