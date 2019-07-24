英國前外相強生（Boris Johnson）對於英國首相大位野心勃勃，23日他終於以懸殊差距票數擊敗對手，成為保守黨黨魁、晉升英國新首相，不過昨日他上台發表當選感言時，身邊卻僅有父親、弟妹陪同，女友席孟茲（Carrie Symonds）從頭到尾未現身，媒體報導，席孟茲不希望外界模糊焦點，把目光放在兩人關係身上，而毀了強生畢生榮耀時刻，因此決定不出席。

前英國外相強生晉升新任英國首相，實現畢生目標，不過榮耀時刻身旁卻不是最親密伴侶，女友席孟茲全程未現身祝賀。

強生6月爆出和女友大吵，驚動鄰居報警。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，成為英國首相是前倫敦市長、前英國外相強生的畢生目標，不過昨日保守黨選出新黨魁，對手韓特（Jeremy Hunt）身旁有中國大陸籍妻子陪伴迎接重要時刻，強生卻孤身一人，僅有父親、弟妹坐在後排給予支持，小他24歲的女友席孟茲全程未現身，令人聯想是否與兩人6月在自宅大吵的事情有關，當時席孟茲大喊「滾出去」，屋內還傳來物品碰撞聲，驚動鄰居報警，並且連日成為新聞頭條，不過強生堅持不對外說明兩人爭吵原因，堅持不透露自己的私生活，他曾說過，「我就是不談論我愛的人。」

前英國外相強生23日當選英國保守黨黨魁，晉升新任英國首相，實現畢生目標，不過榮耀時刻身旁卻不是最親密伴侶，僅有父親、弟妹到場，女友席孟茲全程未現身祝賀。圖為坐在強生後一排的強生父親史丹利（左）、妹妹瑞秋（右）。（圖／美聯社）

《每日郵報》指出，席孟茲是刻意不出席，她向友人透露不想因為自己的出現，讓強生畢生榮耀的時刻被模糊焦點。由於強生還在與第二任妻子進行離婚程序，外界揣測她希望此刻盡可能保持低調。

另外，英國《獨立報》（The Independent）分析，儘管兩人先前大吵一架，不過他們的關係非常穩定，甚至有媒體報導他們共同貸款買了一棟房子。文章分析，先前當過保守黨公關主任的席孟茲畢竟是個公關高手，她很可能是刻意遠離聚光燈，希望讓焦點全部擺在強生身上，

英國媒體因此預料，倫敦當地時間24日席孟茲應該也不會陪同強生前往白金漢宮會見女王；傳統上新首相入主唐寧街10號前，必須在官邸前發表演說，並且與他們的丈夫或妻子一同接受媒體拍照，預料屆時席孟茲應該也都不會現身。

(中時電子報)