英國前外相強生（Boris Johnson）對於英國首相大位野心勃勃，23日他終於以懸殊差距票數擊敗對手，成為保守黨黨魁、晉升英國新首相，不過昨日他上台發表當選感言時，身邊卻僅有父親、弟妹陪同，女友席孟茲（Carrie Symonds）從頭到尾未現身，媒體報導，席孟茲不希望外界模糊焦點，把目光放在兩人關係身上，而毀了強生畢生榮耀時刻，因此決定不出席。

前英國外相強生晉升新任英國首相，實現畢生目標，不過榮耀時刻身旁卻不是最親密伴侶，女友席孟茲全程未現身祝賀。

強生6月爆出和女友大吵，驚動鄰居報警。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，成為英國首相是前倫敦市長、前英國外相強生的畢生目標，不過昨日保守黨選出新黨魁，對手韓特（Jeremy Hunt）身旁有中國大陸籍妻子陪伴迎接重要時刻，強生卻孤身一人，僅有父親、弟妹坐在後排給予支持，小他24歲的女友席孟茲全程未現身，令人聯想是否與兩人6月在自宅大吵的事情有關，當時席孟茲大喊「滾出去」，屋內還傳來物品碰撞聲，驚動鄰居報警，並且連日成為新聞頭條，不過強生堅持不對外說明兩人爭吵原因，堅持不透露自己的私生活，他曾說過，「我就是不談論我愛的人。」

前英國外相強生23日當選英國保守黨黨魁，晉升新任英國首相，實現畢生目標，不過榮耀時刻身旁卻不是最親密伴侶，僅有父親、弟妹到場，女友席孟茲全程未現身祝賀。圖為坐在強生後一排的強生父親史丹利（左）、妹妹瑞秋（右）。（圖／美聯社）
前英國外相強生23日當選英國保守黨黨魁，晉升新任英國首相，實現畢生目標，不過榮耀時刻身旁卻不是最親密伴侶，僅有父親、弟妹到場，女友席孟茲全程未現身祝賀。圖為坐在強生後一排的強生父親史丹利（左）、妹妹瑞秋（右）。（圖／美聯社）

《每日郵報》指出，席孟茲是刻意不出席，她向友人透露不想因為自己的出現，讓強生畢生榮耀的時刻被模糊焦點。由於強生還在與第二任妻子進行離婚程序，外界揣測她希望此刻盡可能保持低調。

另外，英國《獨立報》（The Independent）分析，儘管兩人先前大吵一架，不過他們的關係非常穩定，甚至有媒體報導他們共同貸款買了一棟房子。文章分析，先前當過保守黨公關主任的席孟茲畢竟是個公關高手，她很可能是刻意遠離聚光燈，希望讓焦點全部擺在強生身上，

英國媒體因此預料，倫敦當地時間24日席孟茲應該也不會陪同強生前往白金漢宮會見女王；傳統上新首相入主唐寧街10號前，必須在官邸前發表演說，並且與他們的丈夫或妻子一同接受媒體拍照，預料屆時席孟茲應該也都不會現身。

文章來源：Where's Carrie? Boris Johnson is joined by his father Stanley, sister Rachel and brother Jo as he becomes new Tory leader... but his girlfriend is nowhere to be seen

文章來源：Boris Johnson is missing a rare chance to shine while Carrie Symonds remains in the shadows

(中時電子報)

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