孫鵬坦言至今心理壓力大。

一家三口。

孫安佐很熱衷健身。

孫鵬今（24日）天凌晨2點多在內湖住處外與計程車司機發生口角推擠，返家後又與外甥大聲爭執，引起鄰居抗議，鄰居到他家幹譙飆罵他造成社區不得安寧。孫鵬今白天清醒後，坦言前一晚在聚會上喝了酒，但沒有爛醉，外甥因為扶他，他自己不小心導致膝蓋挫傷，自己在家門外講話大聲，對司機和鄰居很不好意思，也覺得抱歉，自己不是故意，笑認自己的EQ還要再加強。

狄鶯對孫鵬醉酒擾鄰，她說有提醒他日後少喝，也對孫鵬說「老公，你不可以這樣，這樣大家很尷尬」，意指自己要拿捏分寸，尤其藝人被用放大鏡看，更要謹言慎行。對鄰居爆料孫鵬曾和兒子孫安佐在家門外有推擠及衝突，狄鶯說沒有的事，父子感情好得很，「隨便他們愛怎麼說就去說吧」。孫鵬之前為了什麼事和兒子衝突，他已經忘記，但表示自己年輕時也頂撞過父母，「養兒方知父母恩」。

孫鵬疑健康亮紅燈，他表示近來剛做完健康檢查，這1年心理壓力大、睡不好，免疫系統失調，都在恢復中。「工作狀態、心理壓力都還在調整，很多事不是能忘就能忘，還是滿傷心的（兒子的事）」，本來都安排兒子要在美國念大學，兒子出事後，狀況重新調整，現在孫安佐當網紅，他說有建議兒子好好學習，每一行業有每一行業辛苦，不要覺得錢很好賺，更不要把現在當成永恆。

他透露，孫安佐沒放棄當特勤、反恐人員夢想，但提醒兒子把身體練好、功課念好，「我不覺得兒子的興趣有問題，如果有問題，我一定會阻止，我怎麼可能讓兒子變成奇怪的人」。他說孫安佐還是有他的理想，現在先補足學分比較重要，以後不管在國內、國外申請學校會比較順利，「我希望他腳踏實地，找個興趣，這一行打混摸魚，人家一看就看出來」。

孫鵬至今回想兒子事件仍會默默掉淚，心情無奈，覺得兒子沒傷人，是無心之過，斷送美國念大學的前途覺得可惜，當初美國天普大學學校的通知單，他到現在還留著，「是我們自己的錯，能怪誰，小孩太早放出去了，其實真正受害者的是他自己。它是一個教育事件，希望台灣的家長以孫安佐為借鏡，如果台灣小孩出去念書，應該先了解自己的兒女適不適合，以孫安佐為教材、範本，讓大家看到孫安佐犯了什麼錯，給年輕人一個借鏡，這樣對大家都好」。

(中時 )