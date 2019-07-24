陳宇風前往世新大學演講。（星之娛樂）

陳宇風前往世新大學演講。（星之娛樂）

陳宇風（右）當年與陳熙鋒都曾一起受譚詠麟、劉德華提攜。（星之國際提供）

陳宇風近期在三立八點檔《炮仔聲》飾演暖男林至文，受到不少年輕學子喜愛關注，24日受邀到世新大學媒體先鋒營演講。和來自各地的新生，談到自己遇挫折如何努力向前，如何從偶像歌手歌手轉換到戲劇演出，獲得金鐘獎肯定的心路歷程，他表示：「最難忘1997年合約受阻，在香港吃泡麵度日時，感謝譚詠麟譚校長的提攜之恩！」

陳宇風和弟弟陳熙鋒，曾因俊俏外型，當年從美國回台時，曾組成美少男團體「Top twinz 」，正獲矚目時，很可惜只發了一張唱片「愛有靈犀」，唱片公司就結束了，輾轉合約賣到香港公司，在1996年前後到香港發展，卻因為無法發片、與經紀人理念不同，被冷凍三年。當時的合約是全面性的，所以回台灣也無法工作曝光。回想起當時對於前途很迷茫，身上也沒有錢，兄弟兩人窩在香港租屋處吃泡麵，陳宇風說，連回台灣的機票錢都沒有，真的很恐懼，思考人生下一步要怎麼安排，也許就離開演藝圈轉行發展時，很幸運透過香港朋友的介紹，認識了譚詠麟譚校長。

陳宇風說，當時校長很欣賞兄弟倆的演出，只簡單問了幾句合約的問題，就說：「台灣香港不給你們唱，沒關係我帶你們全球巡迴演出！」有了校長的保護層，兩人全球走透透，擔任譚校長演唱暖場嘉賓。一次在紐約的演出前，譚校長還帶兩個人，和當時也在紐約做活動的偶像劉德華一起午餐，陳宇風很難忘，「校長和劉德華一邊吃飯，還鼓勵我們，合約糾紛總有，還年輕，不要擔心三年，很快就過去了。」

而限制合約還剩半年期滿前，校長大氣把粵語流利的陳宇風介紹給TVB電視台簽約，可以成為戲劇培訓演出的藝人。當時TVB簽約藝人，是月薪制度，有保障也有限制，談的理想。一直在等待機會的陳宇風，卻猶豫了。他說：「這些年內心真的很感謝譚校長的提攜，並且建議我從偶像歌手轉型到戲劇演出，演藝路才會長久。但是考慮家人在台灣，最終決定回到人親土親的台灣發展。」

陳宇風在演講中和年輕學子分享了很多小故事，包括自己剛回台灣演戲時，連走位、看鏡頭都不會，被導演狂罵是「長得帥也沒有用的笨蛋」。雖然覺得很沒有面子，卻激起他不斷學習、努力詮釋好角色的決心。演藝路上的挫折壓力，如今都化成甜美的果實。他還偷偷在投影片上放了多張自己和愛妻葉家妤的合照，笑說「這是我人生最重要的知心伴侶」。

(中時 )