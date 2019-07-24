北投公園河岸驚見浮屍 身分待釐清 17:132019/07/24 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警消今天獲報，北投區洲美街附近的河雙21號公園岸邊出現一具浮屍，經初步判別，浮屍為一名年約50歲男子，屍體已打撈上岸，至於身分仍待釐清。 台北市警消下午2時許獲報，在北投區河雙21公園附近岸邊疑有浮屍，派員到場發現，現場有一具男屍，初步調查，男子50多歲，但身分待釐清，至於有一名住在士林區的婦人日前報案，指稱丈夫失蹤，是否為同一人，仍待調查釐清。 (中時電子報) #浮屍 #北投河岸公園 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市退警協會推薦謝明輝 爭取國民黨不分區立委 20:222019/07/22 政治 特稿》舊課本規定必寫4文件 釐清「台灣主權歸屬中華民國」 00:012019/07/23 生活 釐清台灣主權 舊課本必提4大文件 04:102019/07/23 焦點新聞 社會熱門新聞 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 - 社會 獨》國安局全面強制填表自清 人人自危 - 社會 少女不爽碎念 持西瓜刀砍母成重傷 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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