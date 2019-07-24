台北市警消今天獲報，北投區洲美街附近的河雙21號公園岸邊出現一具浮屍，經初步判別，浮屍為一名年約50歲男子，屍體已打撈上岸，至於身分仍待釐清。

台北市警消下午2時許獲報，在北投區河雙21公園附近岸邊疑有浮屍，派員到場發現，現場有一具男屍，初步調查，男子50多歲，但身分待釐清，至於有一名住在士林區的婦人日前報案，指稱丈夫失蹤，是否為同一人，仍待調查釐清。

(中時電子報)