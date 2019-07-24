近期屢屢傳出因拍八點檔而介入已婚人父男星馬俊麟婚姻的女星王瞳，她和交往8年的歌手男友艾成，數度被傳出感情危機，甚至超過1年沒有性生活，如今艾成承認兩人已經分手。

據《東森新聞雲》報導，艾成沈默表示和王瞳就是家人了，默認已經分手。交往8年確定情斷，這兩年來男方忙著開餐廳，女方則沒日沒夜在拍八點檔，加上兩人加入教會開始長達1年多沒有性生活，忙碌起來更沒有好好相處聊天。

但本週六兩人將合體出席桃園龜山的反毒公益活動，兩人互動勢必再度引發討論。

(中時電子報)