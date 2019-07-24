高福南神父來台近30年，長期深入偏遠原住民部落，關懷弱勢家庭。(吳亮賢攝)

新北市政府今日上午舉辦「2019新北市績優宗教團體表揚大會」，共頒發「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」等3大類獎項，其中「個人奉獻獎」的百歲人瑞林進財，在永和保福宮服務30年，十分熱心公益，深獲地方好評。

侯友宜表示，感謝宗教團體平日致力於宗教弘法宣揚外，更熱心參與公益慈善及社會教化事業。獲獎的各績優宗教團體長期投入公益慈善及賑災，將關懷觸及到社會每個深層的角落。

民政局長柯慶忠表示，今年有54家宗教團體榮獲「公益慈善」類獎項，捐助總金額達 2 億 3600多萬元；在「社會教化」類獎項，共有60家宗教團體獲獎，長期在地方推動共餐、照顧關懷據點、夏冬令營或藝文表演課程。

在個人奉獻獎部分，共有81人獲獎，百歲人瑞林進財為今年最年長的受獎者，目前為永和保福宮管理委員，在保福宮重建時期就積極參與各項庶務討論，服務地方達30年之久。

另外永和聖母升天堂的高福南神父，來台近30年，已經說得一口流利的國、台語，長期深入偏遠原住民部落，積極關懷弱勢家庭、青少年就學問題，傳遞「愛無國界」的溫暖。

(中時 )