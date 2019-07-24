法務部長蔡清祥對國安局人員走私查扣9800條菸品，表示可依《刑事訴訟法》規定拍賣，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，依《菸害防制法》規定，菸品不可以打折、促銷，所以查扣菸品不能降價拍賣，法務部的想法太天馬行空，對於危害健康的產品，政府應該銷毀。

林清麗表示，依《菸害防制法》第9條第1項第3款規定，菸品不可以折扣、贈品等方式銷售，換言之，法務部如果要拍賣查扣的菸品，必須依市價進行拍賣，例如1條1200元的菸品，不可以用700元來法拍，如此「無利可圖」，怎麼會有人來拍買？法務部如果降價拍賣，就違反了《菸害防制法》，所以拍賣的想法太天馬行空。

林清麗說，大部分國家對於菸品這種危害身體健康的產品，都是採取銷毀的措施，所以政府對查扣的9800條走私菸品，也應該銷毀。

林清麗呼籲政府重視走私菸的問題，並且不要再縱容、助長免稅菸，才能杜絕不肖官員上下其手，維護民眾健康。

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(中時 )