黃聖依被拍出席飯局。（圖／翻攝自優酷娛樂微博）

36歲「星女郎」黃聖依過去演出周星馳電影《功夫》一炮而紅，她與CEO老公楊子結婚12年，育有兩個兒子，去年黃聖依還帶著大兒子Andy上《媽媽是超人3》。今(24日)陸媒報導，目擊黃聖依參加飯局，席間有一男子猛向她勸酒，另有一男子跟她說話還強摟她脖子，引發網友討論。

黃聖依2005年就爆出和楊子交往，直到2015年楊子父親過世，兩人才證實早在2007年結婚，前年黃聖依首度曬出一家四口合影，去年她帶兒子上實境秀，才被外界發現家中有多麼豪華貴氣，楊子母親甚至還為了孫子安迪打造了私人遊樂場跟滑雪場，內部裝潢更有如皇宮。

據《優酷娛樂》報導，近日黃聖依和助理出席飯局，被拍到一名白衣男拿著酒杯跟黃聖依交頭接耳，黃聖依面露難色，疑似正在婉拒對方勸酒，離開前又出現一名黑衣男，對方搭著黃聖依肩膀說悄悄話，黃聖依聽了後笑了一下，便和助理離開，見此，網友熱議說：「當藝人也不容易啊」、「楊子你老婆被欺負了，快來解決一下」。

(中時電子報)