為鼓勵中高齡者及高齡者投入勞動職場，行政院會明將討論「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，這是中華民國首部中、高齡者就業專法，將保障中高齡就業權益，未來年滿65歲以上的高齡勞工依法得與雇主定立「定期契約」持續就業，雇主不得歧視，違者可處150萬元罰鍰。

勞動部針對雇主僱用45歲到65歲的中高齡勞工，目前有在職訓練等補助，依照專法草案，未來雇主繼續僱用達法定退休條件、65歲以上高齡勞工，若達一定比率、期間，雇主將可獲得相關補助。

勞動部舉例，像是雇主聘用中高齡失業者，每人每月可獲2萬3000元補助，藉此提高雇用中高齡勞工的誘因。

而針對高齡就業，草案明訂雇主可以和65歲以上的高齡勞工簽定期契約，一改現行「勞動基準法」65歲雇主得強制退休的限制。

依據草案內容，雇主不可對中高齡或高齡勞工有進用、薪資、解僱、離職、資遣、退休、考績或陞遷等方面的不利待遇，違者可處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布公司名稱、負責人姓名、限期改善，屆期未改善者，並得按次處罰。

此外，雇主對申訴或協助申訴的中高齡或高齡勞工不得有解僱、調職或其他不利處分。違者可處新台幣2萬元以上、30萬元以下罰鍰。並公布公司名稱、負責人姓名，限期未改善者，並得按次處罰。

(中時 )