今年亞太木質藝術交流展以「森態」為主題，展示台灣與鄰近國家間多元創意與薪傳技藝的文化。（何冠嫻翻攝）

「森態」亞太木質藝術交流展，邀請泰國、印尼、台灣、日本等國家的知名木雕藝術家、工藝家及設計家參展，展現國際木雕藝術交流激盪出的新火花，24日由苗栗縣副縣長鄧桂菊等人為展覽與木雕藝術節系列活動揭開序幕。

2019亞太木質藝術交流展以「森態」為主題，策畫連結民間文化美學的「現代工藝木雕」、創造居家生活美感的「現代家具設計」及陳述創新視覺語境的「當代具象木雕」等3大面向，讓民眾看見台灣與鄰近國家間多元創意與薪傳技藝的文化外，更可從中探討木材運用於生活中的無限可能。

今年邁入第12年的「台灣國際木雕競賽」也於24日揭曉得獎名單，以「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」2大類組，評選出「裕隆木雕薪傳獎」、「裕隆木雕創新獎」、「工藝木雕經典大獎」、「當代木雕大獎」各1名，「工藝木雕優選獎」、「當代木雕優選獎」各5名得主，將於10月10日三義木雕藝術節開幕典禮頒贈獎金及獎盃表揚。

(中時 )