台南市警察局玉井分局轄區農民部分舊式小型搬運車無車尾燈，方向燈、剎車燈故障，容易造成後方車輛追撞造成危險，玉井分局員警執行巡邏勤務之際，也主動找尋這類農用搬運車，幫他們加裝太陽能車尾燈。（玉井分局提供）

台南市警察局玉井分局轄區農民部分舊式小型搬運車無車尾燈，方向燈、剎車燈故障，容易造成後方車輛追撞造成危險，玉井分局員警執行巡邏勤務之際，也主動找尋這類農用搬運車，幫他們加裝太陽能車尾燈。（玉井分局提供）

現在正是台南芒果盛產季節，台南市警察局玉井分局轄區農民為了趕在玉井青果市場4點開門後搶得好位置，經常凌晨兩三點就出門，部分舊式小型搬運車無車尾燈，方向燈、剎車燈故障，容易造成後方車輛追撞造成危險，玉井分局員警執行巡邏勤務之際，也主動找尋這類農用搬運車，幫他們加裝太陽能車尾燈。

玉井分局所轄道路台84線、台3線、台20線，很多農民夜間或清晨出門，遇到駕駛人不知禮讓，常因車輛車速過快，險象環生。甚至常因夜間昏暗路段汽、機車駕駛人視線不清，發生交通事故。

今年1月玉井往南化路段曾發生農用搬運車在凌晨時段遭後方來車追撞事故，針對此案詳加檢討，發現有少部分的搬運車年久失修，前面車燈和後方煞車燈都故障，因此造成後方駕駛人不易發現。

玉井分局長楊青垂了解芒果收成之際轄區農民駕駛農用搬運車，經過幹道不易被其他駕駛人發現，特別交代同仁，以南化區厚德紫竹寺捐贈240組車尾燈，針對易肇事時段熱點，主動幫農民裝設，以提高辨識度，也提醒農民找時間到農機行將故障之後方車燈修復，民眾於各里治安會報中也肯定讚揚員警的作為。

楊青垂也要求各派出所，針對轄內道路易肇事路段、時段機動攔查取締，並加強取締酒後駕車、闖紅燈及未依規定兩段式左轉等交通違規，希望給山區居民一個安全的環境。

(中時 )