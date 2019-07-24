17歲的小恩（化名）出身單親家庭，因不小心懷孕，男友又不願負責，讓她面臨沉重的經濟壓力，所幸向台東縣政府社會處申新生兒營養扶助，幫她度過難關；社會處表示，現正值暑假期間，青少年男女容易玩在一起，少女如果發生未預期懷孕，可洽詢該處尋求協助。

讀高二的小恩，爸爸早年意外身故，與媽媽相依為命，因為家境清寒，下課後都會打工幫忙補貼家用，孰料未成年的她不小心懷孕，且男朋友也不願負責，讓小恩面臨困境，所幸在社工協助下，讓小恩申請未婚媽媽新生兒營養扶助，減輕小恩不少經濟壓力。

社會處表示，台東縣接獲未婚少女懷孕的案件，105年有88件、106年59件、107年54件，數字有逐年下降趨勢，但是現正值暑假期間，未成年男女如果玩得過火，又沒有保護措施，發生未預期懷孕的機會增加。

社會處指出，20歲以下的未婚懷孕少女，可於分娩日起3個月內，向戶籍所在地之鄉鎮市公所申請新生兒營養扶助，每人每月1萬2388元，可以連續申請3個月，該處3年來已協助近51名未婚小媽媽申請，社工將提供訪視關懷服務、媒合社會福利資源，陪伴小媽媽度過難關。

(中時 )