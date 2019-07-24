新北市府今日上午舉行107年度績優宗教團體表揚，共有上百家宗教團體獲獎，其中靈鷲山無生道場及聖山寺再度榮獲「社會教化獎」，靈鷲山聖山寺監院懇慧法師出席領獎時表示，靈鷲山長期舉辦兒童及青年營，也會到偏鄉關懷長輩，幫助民眾沉澱心靈，讓心靈有所寄託。

無生道場長期舉辦青年佛門探索營、心寧靜教師研習營、平安禪、淨灘、植樹、大悲閉關等活動，透過各種動態、靜態課程，讓學員們學習尊重與包容，建立正面積極、服務利他的人生觀。

位於福隆濱海公路上的聖山寺，連續6年舉辦「臘八送暖迎平安」活動，每年歲末，法師及多位志工都會親送4千碗臘八粥及春聯給貢寮地區的學校、政府機關及社區里民。

懇慧法師表示，靈鷲山經常舉辦兒童營和青年哈佛營等各項活動，用潛移默化的方式引導年輕人瞭解佛法、沉澱心靈，每個月還會到貢寮關懷長輩，鼓勵他們親近佛法，讓心靈上有寄託和依歸。

(中時 )