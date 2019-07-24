縣長盃公務人員桌球賽24日上午在彰化縣立體育館開打，43隊近500位選手共襄盛舉。（吳敏菁攝）

彰化縣長盃公務人員桌球賽24日在彰化縣立體育館開打，43隊、超過500公務員換上運動服，嶄露矯健身手，兵兵乓乓廝殺得厲害，更特別的是今年也開放退休公務人報名了，共3隊，退休後勤練身手，以球會友更激發「練好身體」的鬥志，殺得現職公務員不少還忘了歲數，直呼「太強了，不公平啦！沒時間練啊」。

縣長王惠美說，這次43隊近500位選手一起共襄盛舉，是從中央到地方政府機關的公務人員一起參與的盛事，期望透過桌球賽能讓大家身體健康、提高行政效率。

彰化縣體育會桌球委員會主任委員張錦昆議員，縣府持續投入資源推廣運動，每年舉辦公務人員桌球賽可以讓公務員利用時間鍛練身體、強健身體，並培育出彰化縣更多更優秀的桌球選手，期望彰化縣未來能贏得全國桌球錦標賽冠軍，桌球能成為在地觀光事業，讓更多人來彰化縣看比賽。

彰化縣議會祕書長林裕修表示，代表議長謝典林感謝縣長王惠美對縣內所有體育賽事的支持與認同，也感謝縣府同仁與議會共同推廣多項賽事如BE HEROES經典再現籃球賽及威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽等，除了在工作崗位努力之外，從事運動維持身體健康，提升效率，賽程兩天預祝都打出好成績。

(中時 )