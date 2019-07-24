嘉義縣長翁章梁24日上午在立委蔡易餘、縣府建設處長林聰利、佳禾里里長何玉合、議員姜梅紅等人陪同，至朴子市佳禾里會勘，了解台82線下亟須刨除重鋪的農路與大排防汛道路，並將會商請立委陳明文、蔡易餘向中央爭取經費，早日完成改善。

為了落實翁章梁當初競選縣長時，所提出「村里升級」政見，藉由「村里生活大調查」，訪談全縣18鄉鎮市村里長，及社區發展協會理事長，了解到地方生活需求，此計畫將於25日完成。

調查內容涵蓋：村里活動中心使用情形、社會福利項目、警政消防安全、水利建設、道路建設、環境保護、衛生保健、文化藝術等議題，縣府將彙整所有意見，向中央提出預算補助。

翁章梁表示，此次聽取357村意見，全縣共提出222個髒亂點，環保局正陸續改善進行中，如水溝清淤工作，目前已執行14個鄉鎮市，清理完總長度近100公里溝渠。

翁章梁提到，初步規畫會依照輕重緩急，及財務狀況逐步改善，選前走訪基層時，常聽鄉親抱怨，為什麼受損道路，沒人負責，縣府會努力爭取中央支持，提供居民乾淨、安全的環境。

蔡易餘說，農路和產業道路，牽涉到民眾居住品質，若沒修好，就成為積水點，對機車族來說，則變成危險點，有些路實在太糟糕，得要趕快修補，由於縣府財務不足，之後會向中央申請經費修繕。

(中時 )