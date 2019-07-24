湯姆克魯斯主演的80年代經典電影「捍衛戰士」將出續集。圖為湯姆克魯斯在聖地牙哥國際動漫展宣傳「捍衛戰士」續集。（美聯社）

湯姆克魯斯主演的80年代經典電影「捍衛戰士」將出續集，不過曝光的預告片中，眼尖的影迷發現首集男主角穿的代表性皮夾克背後布章原有中華民國和日本國旗，在續集疑都被換掉。對此，外媒報導可能是製片公司派拉蒙影業為了安撫一同參與製片的中國大陸騰訊影業，而美議員葛蘭姆對此表示「糟透了」。

據美媒CNBC報導，預告片中台灣和日本國旗消失，一個可能解釋是派拉蒙是想安撫騰訊。騰訊影業從事電影製作和發行，投資拍攝過的好萊塢電影包括「神力女超人」（Wonder Woman）、「金剛：骷髏島」（Kong: Skull Island）和「大黃蜂」（Bumbleebee）。

對於中華民國國旗在「捍衛戰士」續集預告片中消失，據美八卦雜誌TMZ報導，共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）對此表示，「這就是中國大陸的資金在現代世界的力量，這樣真的有點糟糕」。

葛蘭姆並表示，這類舉動是「民營企業所決定」，因此與政府毫無關係，但他重申這樣真的「很糟糕」。「捍衛戰士」續集將於2020年夏天上映，葛蘭姆仍堅持屆時還是會去看這部電影，「即便有這樣的問題」。

There’s a new Top Gun movie coming out. And Maverick is wearing the same leather jacket - only this time it’s Communist Party of China-approved, so the Japanese and Taiwanese flag patches are gone (screenshot on right is from the new trailer)... pic.twitter.com/gUxFNFNUKX — Mark MacKinnon (@markmackinnon) July 19, 2019

據CNBC報導指出，全球影音市場規模成長迅速的中國大陸，讓好萊塢片商不得不重視；分析師預測，最快今年中國大陸便可超越美國成為全球最大電影市場。去年中國大陸電影票房收入已達88億7000萬美元（約新台幣2750億元），和美國的110億餘美元（約新台幣3410億元）相距不遠。

(中時電子報)