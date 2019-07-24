(18:00更新，補充賽後戰果)2019日本羽球公開賽持續熱戰，挾著上周印尼大賽封王氣勢前來挑戰的台灣一哥周天成，首輪對上韓國選手李東根，開局周天成被對手打出3：0攻勢，不過天哥也靠著連下6分扭轉戰局，次局則是3：7落後之后，連搶10分超車，終場21：17、21：12過關。

這場比賽兩局戰況類似，周天成都是先處於分數落後劣勢，靠著中段加速打出連續得分的高潮超越對手，展現出豐富經驗與成熟球風，歷時42分鐘就收下勝利，下一戰要對抗今年6月來台灣打過婕斯盃羽球賽的丹麥選手約根森（Jan O Jorgensen），兩人過去交手過11次，周天成6勝5敗略勝一籌，正值對戰6連勝絕佳氣勢，上一次周天成輸給約根森，是2013年11月香港公開賽。

周天成周日才在印尼雅加達勇奪個人生涯首座超級1000系列巡迴賽男單冠軍，賽後他透露奪冠的背後感人小故事，原來是他跟一位罹癌要進醫院化療的印尼球迷有約，盡力履行約定為這位球迷拚下冠軍，也被馬來西亞媒體封為「真男人」。

世界排名第3的周天成和世界第29名李東根之前交手過6次，小天4勝2負佔上風，上一次交手是今年5月蘇迪曼盃，當時周天成直落二勝出，假如周天成這一站至少拚進四強，世界排名積分就會增加，有機會挑戰前進到世界第2名。

(中時電子報)