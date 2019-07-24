苗栗縣長徐耀昌24日表揚在「JR.NBA聯賽@臺北」摘下國中男女組雙料冠軍的大倫國中籃球隊。（何冠嫻攝）

苗栗體育人才濟濟，照南國小學生陳詩涵、張庭甄分別在桌球、網球領域創下佳績，大倫國中籃球隊更在「JR.NBA聯賽＠臺北」摘下國中男女組雙料冠軍，表現亮眼。

照南國小應屆畢業生陳詩涵在教練指導下，利用課後時間訓練3到4個小時，並以韓國選手「桌球第一美女」徐孝元為目標精進自己的打法，在國內大小賽事屢獲佳績，今年參加少年桌球國手選拔，在200名好手中脫穎而出，拿下第6名為苗栗縣爭光。

另外，照南國小學生張庭甄已打硬式網球2年，每天花2小時、暑訓期間則每日花6小時訓練，今年參加108年華國三太子盃全國青少年級網球錦標賽分別拿下雙打冠軍與單打季軍。大倫國中剛於國中籃球聯賽甲級獲得女籃冠軍，緊接著於NBA在台分公司舉辦的「JR.NBA聯賽＠臺北」籃球聯賽，殺出重圍拿下男女組雙料冠軍，為苗栗打響體育名聲。

24日苗栗縣長徐耀昌與立法委員徐志榮等人，表揚各體育好手與教練，鼓勵孩子們更上一層樓，並保持專注、持續發光發熱，創造屬於自己的一片天。

(中時 )