「全台獨嘉．神鬼傳奇」活動開跑，嘉義縣長翁章梁（右四）、民雄鄉長何嘉恒（右二）、大士爺廟董事長蔡炳坤（右三）、建德宮總幹事王崇印（右五）等人，拿著火燈，宣告活動開跑。（張毓翎攝）

為宣揚在地特有民俗文化，嘉義縣文化觀光局舉辦「全台獨嘉．神鬼傳奇」活動，已邁入第7年。今年搭配布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」，及民雄鄉大士爺廟「大士爺祭」辦理，與科技結合，首次推出「好神帶回嘉」浮空投影，透過互動裝置，可在家重現神明英姿，保佑家宅平安。

24日上午嘉義縣長翁章梁、文觀局長許有仁、民雄鄉長何嘉恒等人共同出席記者會，為即將登場「全台獨嘉．神鬼傳奇」活動揭開序幕，一開始過溝國小火燈舞團率先開場，再換中正大學打貓火舞團表演，隨後由今年金曲獎最佳專輯得主廖士賢接力演唱，振奮人心的歌聲，獲得滿堂彩。

翁章梁表示，「布袋建德宮火燈夜巡」及「民雄大士爺祭」為先民文化凝聚的傳統慶典，藉著公部門協助，使它有更多精彩可期之處，未來縣府會強化文化深層的報導，包括：文化歷史內涵、內在精神等，讓外縣市民眾也能了解嘉義在農曆7月，有2個重要民俗活動。

神鬼傳奇首場活動火燈夜巡，7月29日到31日在建德宮點，進行燈儀式揭開序幕後，接續於8月18日在民雄鄉市區舉辦迎大士爺創意踩街，8月21日至23日舉辦大士爺文化祭。

建德宮總幹事王崇印說，多虧縣府協助，使得地方民俗，及過溝人團結一面能被外界看到。大士爺廟董事長蔡炳坤表示，在縣府規畫下，讓近幾年的祭典能辦更盛大，亦成功凝聚當地民眾認同。

今年活動不僅有謝金晶、向蕙玲、廖士賢、玟靈與靈聲天團、RITA與普雷兒樂團及古家旗等藝人團體演出，此外，民眾還可參加手作DIY、特展等活動，把免費好禮帶回家。

(中時 )