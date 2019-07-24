社區巴士司機變彩繪畫師，楊賢忠利用彩繪天賦為獅潭老街增添繽紛色彩。（巫靜婷攝）

楊賢忠認為能留住目光的畫作才有存在的價值。（巫靜婷攝）

彩繪人物眼神與色彩調配處處是門道，楊賢忠分享繪畫心路歷程。（巫靜婷攝）

楊賢忠利用空閒時間，觀察畫作筆觸、畫風，激發創作靈感。（巫靜婷攝）

楊賢忠巧手繪出獅潭風情，農特產畫風精緻，人物表情栩栩如生。（巫靜婷攝）

楊賢忠巧手繪出獅潭風情，農特產畫風精緻，人物表情栩栩如生。（巫靜婷攝）

楊賢忠巧手繪出獅潭風情，農特產畫風精緻，人物表情栩栩如生。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉新店老街區繽紛活潑的彩繪幾乎全出自於楊賢忠之手。（巫靜婷攝）

神祕小徑從烏漆抹黑的巷弄，搖身增添繽紛色彩。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉的社區巴士司機楊賢忠擁有繪畫天賦，「畫什麼像什麼」的才華被鄉公所重用，包含神祕小徑、農會牆面、圖書館彩繪等，漫遊獅潭大街小巷隨處可見他的作品，經由他的巧手繪製，卡通人物、吉祥物、獅潭特色風情活靈活現，獅潭鄉也成為全縣彩繪牆密度最高的鄉鎮。

56歲的楊賢忠是土生土長的獅潭人，三代傳承石雕技藝，他曾在頭份開過石雕店20年，後因政府禁止濫墾濫葬，石雕產業逐漸沒落，他黯然收店轉而進入獅潭鄉公所民政課服務，負責駕駛社區巴士載送鄉民往返市區，隨著司機擴編他變成待命司機，沒車開就畫畫，他的才能因此被公所看見。

熱愛美工的楊賢忠從小就是製作校園壁報的大將，他憶起那個年代交通安全及政令宣導是最常見的主題，老師知道他無師自通很會畫畫，總點名要他幫忙，憑藉天賦他曾北上復興美工就讀，也曾在台北短暫當過電影海報學徒，期間他默默學習色彩調配及構圖美感奠基實力。

楊賢忠說，3年多前公所整頓1條早期鄉民到河邊盥洗、取水的捷徑，並在巷口掛牌「神祕小徑」，吸引不少遊客好奇進入卻因牆面沒有修飾，烏漆抹黑的景象惹來抱怨，於是他受託畫起人生第一幅彩繪牆面，從觀摩、構圖、上色每步都秉持「做到最好」，耗時1年多才完工。

有人說彩繪牆面不就隨便塗有顏色就好，楊賢忠卻堅持從基本色「黃、紅、藍、白、黑」外加綠色，一一調出所有畫作的深淺濃淡，他說，畫人物重要的就是眼神，光是色彩調配就花了半年時間研究，雖然很費工，但看到民眾給予正面回應就十分開心。

(中時 )