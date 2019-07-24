2020總統大選，親綠機構最新民調顯示，若無黨籍的柯文哲加入戰局，在「三腳督」的情況下，國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文居然打成平手，藍綠選情緊繃。

綠黨與《94要客訴》合作公布的最新民調顯示，在柯文哲參戰「三腳督」的戰局下，蔡英文和韓國瑜都拿下30%支持度，柯文哲則以24.6%緊追在後。若韓國瑜、蔡英文、郭柯聯盟「三腳督」，韓國瑜29.5%和蔡英文29.5%平手、郭柯聯盟仍以27.3%落後。

若藍綠一對一對決，民進黨蔡英文將以43.7%，贏韓國瑜的39.6%。上週蔡英文則以42.7%贏韓國瑜36.4%。相較於上週，藍綠民調已由6%縮小至4%左右。

若前鴻海董事長郭台銘參戰，韓、蔡、柯、郭「四腳督」，韓國瑜將以27.4%的支持率，領先蔡英文的25.4%、郭台銘的18.9%、柯文哲的17.2%。

該民調調查對象為全國年滿20歲以上民眾，共完成市話樣本544通、手機樣本535通，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9%。

(中時電子報)