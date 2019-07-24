王瞳方面否認與艾成分手。(本報系資料照)

王瞳昨日被爆與合作本土劇《大時代》馬俊麟根本沒斷聯，馬俊麟老婆透過社群網站控訴兩人只是「躲起來」偷吃，還曝光一張馬俊麟與王瞳親密手寫「死也不分開」的照片，雖然王瞳對此相當無奈，表示與馬俊麟早已沒聯絡，不知消息從何而來，但現在她交往長達8年的男友艾成也在此時向媒體鬆口默認分手，以家人來形容彼此關係。

不過王瞳與艾成對於分手看法不同調，男方才向媒體鬆口默認分手，但王瞳經紀人卻否認分手一事，坦言小倆口只是因為各忙各的感情轉淡，但還是會互相支持對方，例如這次王瞳捲入風波，艾成還是力挺到底，更透露艾成與王瞳的感情狀狀況就是「他們交往很久，雙方都付出很多，兩人關係就是家人，還是有聯絡。」

至於王瞳曾鬆口認與艾成無性生活１年多，對此王瞳經紀人也爆料，稱其實她曾開艾成玩笑，說瞳瞳信教會還是你介紹的，會後悔嗎？當時艾成尷尬大笑，隨後Man爆回答：「不會啦，姐，我們是基督徒，我很OK的。」

另外中時電子報也同時致電王瞳爸爸，但王瞳爸爸就坦言不清楚女兒感情狀況，說實在他很少介入小孩感情事，認為年輕人自己會處理，而且艾成也一年多沒住這，瞳瞳也沒提過。

(中時電子報)