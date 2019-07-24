在地十大傑出青年陶藝大師李仁燿擔任講師，教導長者如何捏出陶碗。（巫靜婷攝）

捏陶刺激長者腦部及手部運動，長者走入社區活絡身心。（巫靜婷攝）

大湖長者們專注捏陶，同場交流技術。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉65歲以上高齡長者占全鄉人口21％，為了讓鄉內長者延緩老化、衰弱及失能的速度，並鼓勵長者走出家門踏入社區，大湖鄉衛生所邀請在地十大傑出青年陶藝大師李仁燿24日共同辦理捏陶活動，衛生所主任張章裕表示，捏陶可激發長者腦部及手部運動，幫助長者提升自我成就感。

大湖鄉為苗栗縣高齡化鄉鎮之一，大湖鄉公所除辦理長照服務外，為幫助長者們延緩衰老，平時辦理多場健康活動，鼓勵鄉內長者呼朋引伴，踏入社區與衛生所交流調劑身心，今日辦理活躍老化「捏陶趣」活動，藉由捏製陶土的過程，讓長者回味童年捏泥巴的樂趣。

張章裕表示，大湖鄉老年人口占全鄉人口數1／5，衛生所除了促進長者健康運動及飲食，口腔保健、健檢、失智症防治等議題也同步進行，捏陶活動鄉親報名踴躍，除了延緩與預防老化，透過捏陶步驟，長者需動腦激發創作靈感，捏製屬於自己獨一無二的陶瓷作品，拍打、搓揉、推疊、組合等動作均可增加長者手部靈活度。

早期物資貧乏，捏泥巴遊戲成為7、80歲長者童年最快樂的時光，但隨著年齡增長及外在環境改變，能放心大玩捏泥巴的機會變少了，89歲的宋哲娥初次體驗捏陶，直呼「真有趣！」，過程中她巧妙運用梳子、竹籤等工具雕花，她笑說，能親手捏出陶碗覺得成就感十足，刻上日期、姓名，以後吃飯用這個碗還能跟別人炫耀幾句。

(中時 )